とかく硬直的になりがちな国の予算にあって、防衛費をこの４年で１・７倍に増額させ、初の９兆円台を計上したことは特筆されよう。

政府は２０２６年度当初予算案に、防衛費として９兆３５３億円を盛り込んだ。

防衛費は長年、４兆〜５兆円台で推移してきた。だが、日本周辺の安全保障環境の悪化を踏まえ、岸田政権が２３年度からの５年間で防衛予算に計４３兆円を投じる計画を決めた。今回計上された予算は、その計画の４年目に当たる。

来年度予算の特徴の一つは、新たな戦闘形態への対応だ。

具体的には、無人機を島嶼（とうしょ）防衛に活用する沿岸防衛構想に１０００億円を計上した。空中に攻撃型ドローンを、海上には無人水上艇などを配備し、侵攻してくる相手部隊を食い止める構想だ。

人的な被害を抑えつつ、領土を守る狙いがある。

ロシアによるウクライナ侵略では、両国ともに大量の無人機を攻撃と防御双方に投入している。自衛隊が無人機を積極的に活用することは時宜にかなっている。

もっとも、日本には高性能の無人機を製造する基盤がない。当面は輸入に頼るとしても、新たな構想を通じて無人機の生産力を強化し、防衛産業の育成につなげていくことが重要だ。多数の無人機を操縦する訓練も急ぎたい。

日本は、ミサイル防衛を防衛政策の中心に据え、中国や北朝鮮のミサイルを念頭に、主に日本海側に管制レーダーを配備してきた。このため太平洋側は、レーダーの空白域となってきた。

中国は最近、西太平洋に空母を進出させている。昨年末には、中露両軍の爆撃機が沖縄から東京方面に向かう共同飛行を行った。

政府は、沖縄県の北大東島で移動式の警戒管制レーダーの配備を進める。また、硫黄島（東京都）に将来、本格的な滑走路を設けるため、物資の搬入を可能とする港湾整備の調査に入る方針だ。

太平洋側の日本の権益を守ることは喫緊の課題と言える。

政府は今の防衛力整備計画を決めた際、増税によって一定の財源を確保することも決定していた。しかしその実施時期は、法人税とたばこ税がこの４月から、所得税が来年から、と遅れた。

選挙を意識する自民党側に、増税への慎重論があったためだ。

安保環境の悪化を踏まえれば、防衛予算はこれからも増やさざるを得ない。政治が財源確保の論議から逃げているようでは困る。