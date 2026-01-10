新潟アルビレックスBBは10日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で東京Zを85―63で下し、連敗を3で止めた。外国籍選手3人で臨んだ初戦でPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）が13得点11リバウンド、6ブロックショットの活躍でMVPを獲得。勝利に大きく貢献した。

新年最初の試合に快勝した。集まった2801人のブースターとともに勝利を喜び合った鵜沢潤監督は「前半はいいリズムでできたが、後半相手のゾーンディフェンスに浮足立ってしまった」と反省を忘れなかった。

9日にSFパウエルの契約解除が発表され、外国籍選手3人で臨んだが、全く心配はなかった。PFフェルプスが16得点10リバウンドの活躍を見せれば、コンビを組むムトンボも13得点11リバウンドで2試合連続の「ダブルダブル」を達成。9日に「絶対にMVPを獲る」と言っていたように、有言実行のMVPを受賞したムトンボは「自分が一番サイズがでかいので、頑張らないとって思った。いいディフェンスもできた」と胸を張った。

9日の練習ではチームのシステムを覚えきれず、鵜沢監督に「何回、同じことやっているんだ」と叱責（しっせき）されたが、この日はゴール下でリバウンドやシュートブロックで存在を示し、攻撃でも活躍。指揮官も「ブロックショットは彼にしかできないもの」と絶賛した。

外国籍選手3人態勢について、ムトンボは「きついけどチームのために頑張るしかない」と責任感をのぞかせ「次は20得点を狙いたい」と意気込む。連敗を3で止めた。次は連勝街道を突き進む。

○…東海大2年で特別指定選手として加入し、4日に合流したばかりのSF佐藤がデビュー。3点シュート1本を含む5得点の活躍を見せた。第2Q残り2分27秒でPG浜田のロングパスを勢いよく走ってシュートを決め、第4Qの終了間際にも3点シュートを成功。「緊張したけど徐々に自分を取り戻せた。得点を決められたのでこれを自信につなげたい」と目を輝かせた。