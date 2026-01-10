戦争犯罪を追及する国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）を支援するため、日本と韓国、モンゴルの３か国・１０大学が「学術共同体」を近く設立することが分かった。

事務局本部は慶応大（東京）に置き、アジアのＩＣＣ加盟国増加に向け、情報発信や各国の法整備への助言、人材供給などの支援を行う。将来的にはＩＣＣの正式な「地域事務所」に発展させる構想も出ている。

共同体には、慶大や同志社大、京都大、一橋大、宇都宮大の日本の５大学、ソウル大など韓国の４大学、モンゴル国立大が加わる。ＩＣＣとして初の枠組みで、２月中に活動を開始し、４月から正式に組織化する。ＩＣＣを通して欧州連合（ＥＵ）も活動資金を提供する方向だ。

国際法や戦争犯罪の専門家が中心となり、非加盟国への加盟働きかけも行う。ＩＣＣと共同体の人材交流も強化し、ＩＣＣが掲げる「法の支配」の理念といった情報発信にも協力する。

ＩＣＣは２０２４年３月から赤根智子氏が所長を務めるが、アジア・太平洋約５５か国のうち、加盟国数は１９か国・地域にとどまる。アジアに精通する職員は少なく、人材不足の解消を担うことも期待されている。

ＩＣＣは世界４か所に地域事務所の設置を検討している。複数の関係者によると、将来的に慶大に設置される事務局本部をアジアの地域事務所に発展させる可能性があるという。

◆国際刑事裁判所（ＩＣＣ）＝旧ユーゴスラビア紛争やルワンダの大量虐殺を受け、２００２年に設立された。ジェノサイド（集団殺害）や戦争犯罪などを犯した個人を国際法に基づいて訴追する。加盟国は容疑者の逮捕や証拠提出などに協力する義務がある。現在の加盟国数は１２５か国・地域。