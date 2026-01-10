3連勝とはいかなかった。SVリーグ8位から巻き返しを図る東レ静岡の新年ホーム初戦は、天皇杯も含め今季3連敗中の4位・愛知にフルセットの末、無念の逆転負けを喫した。3セット中盤まではS新貴裕（34）の巧みなトスワークに応え、新婚OH重藤トビアス赳（24）のバックアタックなどがヒット。だが、サーブで崩され始めてからは形勢を覆すことができなかった。ホーム7連敗。11日の第2戦で対愛知の、そして、ホームの連敗も止める。

流れを変えるどころか一気にゴールまで走られてしまった。最終セット8―12からの逆転を、途中出場のOPカルデナスに託した。だが、最後はOHルカレッリに止められ、5戦連続フルセットの激闘は万事休す。S新は「詰めが甘いなと。3セットで勝ちきらないとこういう展開になってしまうのがバレー」と唇をかんだ。

選手、そして会場に詰め掛けた1775人の中のアローズファンは、確かに今季初のストレート勝ちを思い描いた。第1セットからMBエイブリルの速攻が決まる。中央の攻撃が機能し、両サイドが薄くなったところでOPクレーツのバックアタックがさく裂。第2セットも、自身のSNSで結婚を発表したOH重藤の“パイプ攻撃”と呼ばれるバックアタックが威力を発揮した。2セット連取。第3セットもリードし、逆転されても24―24と粘ったが、そこまでだった。

これで愛知とは3戦連続フルセットで、いずれも敗戦。紙一重の結果にも、阿部裕太監督（44）は「3つ負けていることが答え。惜しいと見られがちですけど、そこにまだ差がある。第5セットのスコア（8―15）が全てでしょう」と厳しかった。とはいえ、こうも続けた。

「そこを超えられたら飛躍的に伸びる可能性を秘めている。勝てると思うようになると思います」

エイブリルがスタメンで起用されるようになり、確実に試合内容は良化している。「レフトへの平行やハイボールをもう少し頑張りたい」と視線を上げた重藤ら若手選手の奮闘も目を引く。「もう一つ武器が欲しい」とつぶやいた新は「今日と違う展開をつくりたい。楽しみです」と、今こそ司令塔として腕の見せどころだ。主将でOH藤中の「勝って明るい“あけましておめでとう”を言いたい」との言葉を現実にする。