¡ÚWBC¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎàÄ©È¯Æ°²èá¤¬²Ð¼ï¤Ë¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«¡õ»³ËÜ¤È¥®¥¯¥·¥ã¥¯!?
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡½¡½¡££³·î¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡££²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¤È¤â¤ËÀï¤¤¡¢À¤³¦°ì¤Î±É´§¤ò¤Ä¤«¤ó¤À´ÖÊÁ¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë½êÂ°µåÃÄÆ±»Î¤Îà¾ì³°Àïá¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤À¡£²¬ËÜ¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Çµð¿Í£´ÈÖ¤Î²¬ËÜ¤¬¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤«¤éËþÎÝÃÆ¤òÊü¤ÄÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡££²£°£²£²Ç¯£³·î£±£¸Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç²¬ËÜ¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²óÆó»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î£±£µ£¹¥¥íÄ¾µå¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤Ø¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢µÕÅ¾¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈïÃÆ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¿°¤ò¤«¤à»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÆ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ò¤á¤°¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÄ©È¯¤·¤è¤¦¤È»Ë¾åºÇ°¤Î£ØÅê¹Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÇÛ¿®¡£Æ±µ»ö¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¥«¥Ê¥À¿ÍÁ´°÷¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î°ÕÌ£¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î·ÀÌó¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éºÇ¸å¤Î¾Ð¤¤¤òÃ¥¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Î¾µåÃÄ¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¸¤é¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥«¥Ö¥¹£Æ£Á¡Ë¤Îµî½¢¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ëÃæ¤ÇÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤è¤ê¤â¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÊý¤¬²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê³°Ìî¼ê¡á£³£³¡Ë¤Ï£±Ç¯¸å¤Ë£Æ£Á¤Ë¤Ê¤ë¡£³°Ìî¿Ø¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³°Ìî¿Ø¤ËºÇÅ¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£×£Ó¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âè£µÀï¤Ç²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤ÇÀ¤³¦Åª¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥É¥ì¥¤¥¯¤¬ÂçÃ«¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ç¥£¥¹¤ì¤Ð¡¢°ÜÆ°ÊØ¤ÎÃÙ±ä¤ò½ä¤ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤¬¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÌÔÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¾ì³°¤Ç¤Î²Ð¼ï¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ª¤ê¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆâ¤Ç¤ÎÂçÃ«¤È²¬ËÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄÆ±»Î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£