たけびしスタジアム京都発着の9区間42.195キロ

全国都道府県対抗女子駅伝は11日、たけびしスタジアム京都発着の9区間42.195キロで行われる。10日に各チームのオーダーが発表され、ファンからは様々な声が上がった。

1区（6キロ）には、社会人1年目の不破聖衣来（群馬）が登場。2区（4キロ）は女子1500メートルなどで日本記録を持つ田中希実（兵庫）が駆ける。

今季限りでの現役引退を表明した細田あい（長野）は4区（4キロ）。3000メートル障害の日本記録保持者の斎藤みう（静岡）も4区に入った。最長10キロの9区では、昨秋の東京世界陸上のマラソン7位入賞の小林香菜（徳島）、パリ五輪1万メートル代表の五島莉乃（石川）が激突するなど、女子中長距離界を牽引するランナーが顔を揃えた。

X上の駅伝ファンからは「ズバリ、優勝争いは京都、大阪、兵庫の3チームに絞られるのかなーー」「たのしみー」「田中選手、斎藤選手はアンカーと予想してた。あと細田選手も繋ぎ区間とは」「不破ちゃん1区！？」「のんちゃん今年は2区。 今年こそ祐梨子さんを超えてほしい！」などの声が上がった。

号砲は午後0時30分。昨年は京都が19度目の優勝を飾った。



