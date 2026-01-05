巨人・山崎伊織投手（２７）が１０日、球速をアップさせ、自身初の防御率１点台フィニッシュを目標に掲げた。Ｇタウンでの自主トレ後、「エースと言われる人たちは全員、１点台でシーズンを終わっている」と昨季のキャリアハイ２・０７からの良化を宣言。球団では菅野智之以来の４年連続２ケタ勝利も目指す中、１４年ぶり日本一に向けて真のエースへと上り詰める。

球に力感以上のキレがあった。気温７度でのキャッチボール。山崎は全身をバランスよく連動させ、リズミカルに腕を振った。キャリアハイ１１勝で防御率２・０７をマークした２５年だが満足感はない。６年目の今季はフル稼働した上で防御率１点台を狙うと決意した。

「エースと言われる人たちは全員、１点台でシーズンを終わっているので。（後半戦の）７、８、９月をしっかりと迎えることができたら、おのずといい成績になる。どうすればいいか常に考えながら頑張りたい」

３年連続２ケタ勝利した昨季は４月の月間防御率が５戦０・００で、ロケットスタートの勢いのまま終盤の９月２５日、残り２登板まで１点台（１・９０）をキープも最終的に２点台となった。球団では近年、内海、菅野、戸郷らが１点台をマーク。エース道を歩み始めた右腕にとっても越えていくべき壁といえる。

昨年は投手陣を先導し登板（２５試合）、イニング（１５６回１／３）、勝率（７割３分３厘）で自己新。失点減と共にこだわっていくのが貯金数で「まず負けないように」。防御率１点台かつ最高勝率のタイトルに輝けば、球団では２４年に１５勝３敗で同１・６７を記録した菅野以来。東海大から巨人の系譜、背番号１９を受け継いだ者として、真価が問われる一年だと自覚する。

不動の安定感を手に入れるため、オフは直球の球速アップに取り組む。昨季終了後に捕手の甲斐と話し合い、さらなる成長に向けて「球速」という答えを出した。現在はトレーニングに加えて体の連動性を鍛え「いかにエネルギーをロスせずボールを投げられるか」を追求する日々。約２か月で劇的に球が速くなるわけではない。「限界は見えてます、自分の中で」と語りながら「その限界を突破するだけ。そこを限界やと思わずに超えていく」と前を見た。

１４８キロに迫る平均球速、ＭＡＸ１５５キロの双方を０・１キロでも向上させるすべを今、貪欲に求めている。直球が走れば、多彩な球種をハイレベルに操る投球術はさらに光る。「大変」と現実と向き合いつつ「誰に聞いても『２８、２９、３０（歳）で体の一番のピークを迎える』と。だからこの３年本当に頑張りたい」と目の色を変えて猛練習している。課題として口にするのが後半戦の“失速”。今年のテーマは「自分に打ち勝つ」に設定した。ホームベースは踏ませない。優勝するために、防御率１点台を目標にした。（堀内 啓太）