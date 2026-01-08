Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２・宮田俊哉（３７）が、チーム対戦型ゲーム「ポケモンユナイト」のアジア王者を決める公式国際大会「ポケモンユナイト アジアチャンピオンズリーグ２０２６」（ＰＵＡＣＬ）の応援リーダーに就任したことが１０日、分かった。日本テレビ系で１９日から放送されるミニ番組やＣＭにも出演する。

子どもの頃からポケモンファンの宮田は、大会の応援リーダーに起用され「めちゃくちゃうれしかったです！ 本当に毎日ずっとやっているゲームなので、シンプルに『うれしー！！』って感じでした」と喜び爆発。「好きだからこそ盛り上げなきゃなっていう気持ちもすごく強いですね」と全力応援を誓う。

宮田も熱中しているという「ポケモンユナイト」は、個性豊かなポケモンたちをプレーヤーが操作し、５人１チームで戦うゲーム。宮田はイチオシのポケモンに、しなやかな体のラインが特徴の「エーフィ」（イーブイの進化形）を挙げ「まずは見た目から入ったんですけど、エーフィの技って少し離れていても届くので距離感を保ちながら戦うことに適していて、すごく面白いポケモン」と“推しポイント”を明かす。

２０２３年に初開催され、４年目となる「ＰＵＡＣＬ」は各地域で多数の強豪チームが参加し、プロゲーマーによる激闘が繰り広げられてきた。今年は決勝大会が３月２８、２９日に神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩで行われる。「どこの国が勝っても、もちろん盛り上がるんですけど…やっぱ日本に勝ってほしい！」と熱いエールを送り、「皆さんにはアジアナンバーワンが決まる瞬間をぜひ一緒に見ていただきたい」と呼びかけた。