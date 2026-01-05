日本ハムの梅林優貴捕手（２７）が１０日、ドジャース・ベッツ流ドリル継続を誓った。ベッツとは昨年１月に日本で合同自主トレを行った縁で今も連絡を取り合う間柄だ。今年は１月に自身が渡米しての再会を熱望していたが、現時点でベッツからの返信はなく、断念。「去年も（ベッツが）日本に来たのは当日知ったんで、今年もそうなれば。時期的にこっちから（米国に）行くのは難しいかな」と、日本での再会は諦めていない。

会えなくても師匠の教えは体に染みついている。「バッティングの右手をイメージして」フライングディスクを右手で真っすぐ投げ、右肘から先行する打撃動作を意識する練習はシーズンを通して継続。「最初は馴染みもなかったけれど、今は何がおかしくなっていたか分かってきた。遊び感覚でできるのがいい」と手応えを口にする。

昨季は、２軍で打率３割８厘をマークするも１軍では２試合で無安打に終わった。「僕は２月１日にピークをもっていかないといけない。シーズン終わりぐらいのところまで動けるように」。師匠の教えを洗練させ、今季こそ１軍定着を目指す。（川上 晴輝）