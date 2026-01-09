¡Úºå¿À¡ÛÂç»³ÍªÊå¡¢º£µ¨¤âµð¿Í¥¥é¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×ºòµ¨µð¿ÍÀï¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£·Ê¬£¶ÎÒ
¡¡¡¡ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦Æôºê»Ô¤Î£²·³»ÜÀß¡Ö£Ó£Ç£Ì¡×¤Ç¾®Ìî»û¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢³«Ëë¡È£ÇÅÝ¡É¤«¤éµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡££³·î£²£·Æü¡¦µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö£±£´£³»î¹ç¤ÎÁ´Éô¤¬Âç»ö¤Ç¤½¤Î»Ï¤á¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¡£µð¿Í¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯Ãæ¤Ç»ÄÎ±¤òÁª¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ£³¤Ï¡¢£²£µÇ¯¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï£²£µ»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£·Ê¬£¶ÎÒ¡Ê£¹£³ÂÇ¿ô£³£µ°ÂÂÇ¡Ë¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¶ÂÇÅÀ¤ÈÌµÁÐ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î³«ËëÅê¼êÉ®Æ¬¸õÊä¤Î»³ºê¤«¤é¤âÂÇÎ¨£´³ä£±Ê¬£·ÎÒ¡Ê£±£²ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¡Ë¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡£Âç»³¤ÎÌöÆ°¤Ç£±£·¾¡£¸ÇÔ¤È¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ò°µÅÝ¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥´Ô¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é£µÈÖµ¯ÍÑ¤Î·ÑÂ³¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È£Ç¥¥é¡¼¡É¤ÏÇ¯ÌÀ¤±£µÆü¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¡£Å°ÄìÅª¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÇÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡×¡£³«Ëë¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¡£¡ÊÃæÌî¡¡ÍºÂÀ¡Ë