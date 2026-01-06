阪神の早川太貴投手（２６）が「１１０番の日」の１０日、兵庫・尼崎東署の一日警察署長を務めた。尼崎市で行われたイベントに出席。「結構インコースを投げるんで、無事故とはいかずデッドボール当てちゃうかもしんないですけど。失点少なくやっていきたい」と、ローテ入りし１年間マウンド守り切ることを誓った。

制服に身を包み登場すると、会場に駆けつけたファンからは「似合ってる！」という声が飛び交った。早川自身も「似合ってるんじゃないかな。似合ってたらいいな」と照れ笑いを浮かべた。トークショーでは北尾祐一・尼崎東警察署長（５９）にフリップで１１０番に関する質問を投げかけ、「１１０番はしたことがないし、あまりなじみがない。どんな通報が迷惑かも聞けたので、見に来てくださった方も知る機会になれば」と学びを深めた。

２４年の同日には、才木が兵庫県警察本部で一日通信指令官を務めており、当時県警本部の地域企画課で働いていた北尾さんとは共演済み。「（阪神の選手は）私と関わるとグッといきます（笑）。２年前は才木さんにもやって頂いて、そこからグンっと」。出世イベントへの出演も果たし、準備万端。球団初の育成出身の新人投手勝利を飾った２５年に続いて、飛躍の年にする。（藤田 芽生）