Kis-My-Ft2宮田俊哉、『ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ2026』応援リーダーに就任「うれしー!!」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が『Pokemon UNITE Asia Champions League 2026』（ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ2026 ※e＝アキュート・アクセントつき）の応援リーダーを務めることが11日、発表された。
【写真】楽しそう！満面の笑みで『ポケモンユナイト』を楽しむ宮田俊哉
『Pokemon UNITE（ポケモンユナイト）』は、株式会社ポケモンとTencent GamesのTiMi Studiosが共同で開発している、『ポケモン』初のチーム戦略バトルゲーム。Nintendo Switchとスマートフォンで配信されている。
本大会は、2023年の開催以来、各地域で多数の強豪チームが参加し予選およびオフライン決勝大会での激闘が繰り広げられてきた。今年は世界中の熱狂的なトレーナーたちの期待に応え、アジア以外の地域からも強豪チームを招待し、前回大会よりもより白熱必至の国際大会へとパワーアップしている。
応援リーダーに就任し、宮田は「めちゃくちゃうれしかったです！本当に毎日ずっとやっているゲームなので、シンプルに『うれしー!!』って感じでした(笑)。でもその分、好きだからこそ盛り上げなきゃなっていう気持ちもすごく強いですね」と意気込む。
また、宮田が出演する『PUACL2026ミニ番組』の放送が決定。初回は19日深夜4：10より日本テレビ系にて順次放送される。さらに、日本テレビ系およびSNSやポケモンユナイト公式配信にて、宮田が出演＆ナレーションを務めるCMも放送予定。
■宮田俊哉就任コメント
――応援リーダーに決まったと聞いたときのお気持ちは？
宮田：めちゃくちゃうれしかったです！本当に毎日ずっとやっているゲームなので、シンプルに「うれしー!!」って感じでした(笑)。でもその分、好きだからこそ盛り上げなきゃなっていう気持ちもすごく強いですね。子供の頃からポケモンが大好きなので、いつか何かしらのお仕事をやりたいなとは思っていましたが、それがいま自分がずっとやっている『ポケモンユナイト』だということがすごくうれしいです。
――アジア王者を決める公式国際大会「ポケモンアジアチャンピオンズリーグ」は今年4年目となりますが、存在はご存じでしたか？また、どんなイメージでしたか？
宮田：もちろんです！そこからポケモンの世界大会である『WCS（ワールドチャンピオンシップス）』の方に繋がっていくっていうのも知っていました！やっぱり毎日ログインしていると、大会の存在を“お知らせ”が教えてくれるんですよね。『ポケモンユナイト』自体、本当に熱くて、僕1人でやっていても白熱するんです。それをチームでやるのって本当に楽しそうだなっていつも思いながら、あの…そのお知らせを見ています（笑）。
――「ポケモンユナイト」について、YouTubeチャンネル「放課後GAMING LIFE」ではプレイ動画も上がっていましたが、きっかけは？
宮田：ずっと1人で『ポケモンユナイト』をやっていたので、いつかフルパ（フルパーティー）を組んでみたいとは思っていて…そのときに自分がやっている配信番組の企画で、「ポケモンユナイトやってる人、できる人探してよー」ってスタッフさんにお願いして、いろんな人に声をかけてもらい集まったメンバーだったんです。今でもたまに一緒にやっています！
――「ポケモンユナイト」で、宮田さんが使っているお気に入りのポケモンは？
宮田：エーフィですね！まずは見た目から入ったんですけど、エーフィの技って少し離れていても届くので、距離感を保ちながら戦うことに適していて、すごくおもしろいポケモンです。 あとユナイト技を使ったときに、自分の周りのポケモンたちを一瞬動けなくする技もあったりするので、仲間との協力プレイや、使うタイミングも絶妙に難しくて…使っていて楽しいです！
――宮田さんが感じる、日本チームの「強み」や「戦略」のようなものはありますか？また、アジアや世界と戦う上で、期待している点はありますか？
宮田：やはり技術がすごいなと感じています。前回のZETA DIVISIONさんの試合を見ていた時に、「えぇ!?このゾロアークなんでこんな動きできんの!?」とか、そういうのは面白いなと思って見ていますね。
そして、やっぱり日本はポケモンが生まれた国なわけじゃないですか。なので、自分が戦うわけではないんですけど、そこのプライドを僕は持っているので(笑) 選手の皆さんも同じ気持ちでいてほしいなと思っています。でも、世界中の方が自分の好きなゲームを楽しんでいると思うとやっぱりうれしい気持ちになるので、どこの国が勝っても、もちろん盛り上がるんですけど…やっぱ日本に勝ってほしい！(笑)
――選手たちの「ここを見てほしい！」という注目のポイントはありますか？
宮田：一戦一戦が日本シリーズを見ているような…技を使うタイミングが今なのか、コンマ1秒、2秒の世界で変わる、あの繊細な世界で戦っていることに見ているこちらもすごくワクワクしますし、集中している選手たちってかっこいい、選手ってやっぱりすごいなって思います。あと勝った時のみんなのうれしそうな表情を見ていると、こっちが泣けてくるんですよね…あとは僕も『ポケモンユナイト』のプレイヤーとして、ユナイト技使うタイミングだったり、「こういうときどうしようかな」って迷うタイミングが結構あったりするので、そこの距離感とかちょっと学びたいですね。エーフィを使っている選手も多いので、同じエーフィ使いとして参考にさせていただきます(笑)。
――これまでポケモンに触れてこなかった方やゲームを見て楽しんでいた方々が、PUACLをきっかけに『ポケモンユナイト』の世界に飛び込むとしたら、まず何から始めてほしい、知ってほしいですか？
宮田：戦術とかはできるようになってからで大丈夫なので、まずは“楽しむ”ことが大事かなと思います。実際にプレイすると、何故こんなにファンがいて、「なんでみんなこのゲームにこんなに熱中するんだろう？」っていう疑問がわかると思うので！こういうチーム戦略のゲームは、やっぱり日本より海外の方が多いらしいんです。だけどこういうゲームは今後日本でも流行るなと思っていますし、きっと未来への伸び代もあるゲームだから、今のうちにやっといた方がいいぞっていう（笑）本当に気軽に、「自分の好きなポケモンがいるからやってみよう！」ぐらいの気持ちで参加してみてほしいです。
――宮田さんが思う、「ポケモンユナイト」と「PUACL」の魅力を教えてください。
宮田：『ポケモンユナイト』の魅力は、一言でいうと「推し（好きなポケモン）を直接動かせること」ですね！レベルアップや進化の過程みたいなことも楽しんでほしいなと思います。
『PUACL』の魅力について、僕はゲームを楽しんでいるだけのエンジョイ勢にはなりますが、プロゲーマーの方たちは自分の好きなことを突き詰めて日本代表になっていて、そこまで昇り詰めることがすでにすごいことなのに、その上で世界の強豪と戦っていくっていうのが…本当にすごい競技だなと感じますし、そこが競技としてだけでなく、チームや選手たちにも魅力満さいな大会だと思います。
――最後に「応援リーダー」として、現在戦ってらっしゃる選手へのエールと、一緒に大会を盛り上げるファンの方々にメッセージをお願いします。
宮田：選手の皆さんは日本を背負って戦うわけなので、しっかり休養を取りながら、前日はちゃんとぐっすり寝られますようにと心から祈っています！そして皆さんには、アジアナンバーワンが決まる瞬間をぜひ一緒に見ていただきたいです。楽しみにしていてください！
