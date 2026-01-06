アストン・ヴィラ、“プレミア勢対決”を制してFA杯4回戦へ！ 敗れたトッテナムは公式戦4試合未勝利に
FAカップ3回戦が10日に行われ、トッテナム・ホットスパーとアストン・ヴィラが対戦した。
3回戦からはチャンピオンシップ（2部）以上のクラブが登場するFAカップ。トッテナム・ホットスパーは、ホームにアストン・ヴィラを迎え撃つ“プレミアリーグ対決”に臨むことになった。両チームの調子は対極的であり、トッテナム・ホットスパーは直近の公式戦6試合で1勝のみ。一方のアストン・ヴィラは、直近の公式戦14試合で1敗のみと圧倒的な強さを見せている。
試合は22分にアストン・ヴィラがスコアを動かす。ポゼッションでトッテナム・ホットスパーを押し込みつつ、センターバックのエズリ・コンサから連続した3本の縦パスでバイタルエリアに侵入する。ボックス手前のドニエル・マレンが複数のマーカーを引きつけつつ、左脇に回り込んだエミリアーノ・ブエンディアに配球。左足で豪快に叩き込み、アウェイチームが先制した。
対するトッテナム・ホットスパーは、31分にリチャーリソンが左のハムストリングを痛めて負傷交代。42分にはシャビ・シモンズのラストパスからランダル・コロ・ムアニがネットを揺らしたものの、判定はオフサイドで得点は認められなかった。
そんななか、前半アディショナルタイムにアストン・ヴィラがリードを広げる。敵陣右サイドでラマレ・ボハルデがインターセプトし、素早く前線に繋いでカウンターに移行。モーガン・ロジャーズとブエンディアの連携から右サイドに展開されると、マレンがゴール正面に横パスを出す。ブエンディアのヒールパスを受けたM・ロジャーズが左足で流し込み、大きな追加点を挙げた。
一方のホームチームも、54分に反撃のゴールを記録する。右サイドでのスローインでプレーが再開され、相手に奪われたボールをコロ・ムアニが即時奪回。自らドリブルで運んで前進すると、ペナルティエリア手前で右へのラストパスを選択する。ウィルソン・オドベールが右足でシュートを沈め、トッテナム・ホットスパーが1点差に迫った。
結局、そのまま試合は2−1で終了。勝利したアストン・ヴィラが3回戦を突破した。4回戦は来月14日の週に開催される。
【スコア】
トッテナム・ホットスパー 1−2 アストン・ヴィラ
【得点者】
0−1 22分 エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ）
0−2 45＋3分 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
1−2 54分 ウィルソン・オドベール（トッテナム・ホットスパー）
