俳優の生田斗真（41）が10日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。同局の廊下で十数年ぶりに偶然遭遇した人物に衝撃を受けたことを明かした。

1996年に11歳で芸能界入りした生田。オーディションの合格が知らされた際に「横浜アリーナに来てください。KinKi Kidsのコンサートがあるので、そこに出演してください」と、いきなり横浜アリーナの舞台でバックダンサーとして踊ることとなった明かした。

これにスタジオが驚きに包まれると「割と…現場で学べスタイルだった」と苦笑いの生田。右も左も分からない状況で参加したコンサートでは「袖で待機してても振り付けの先生とかがバッてきて“お前ボーッとすんなよ。ボーッとしてんじゃねぇよ”って言われて。俺何でこんな怒られなきゃいけないの?みたいな」と怒られたことに理解ができなかったと振り返った。

また、「サンチェさんってね振付師の方」と当時怒ってきた振付師を暴露しつつ「今日たまたま、さっき局の廊下で十何年ぶりにお会いして」と偶然出会ったことを告白。スタジオが再び驚きに包まれる中「あの怖かったサンチェさんが、めちゃめちゃ丸くなってました」と、当時の印象とは全く違った姿に衝撃を受けたことも伝えた。

優しく話しかけられたことに「知らないサンチェさんでした」と言いながらも、生田は久々に再会できたことにうれしそうな表情を見せた。