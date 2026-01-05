「日本に０−６で敗れた指揮官だぞ」「無謀すぎる」日本とW杯で対戦のチュニジアがまさか！新監督に“驚きの人物”が浮上で騒然！主力抜きの森保Jに惨敗の過去「破壊される」「まだ需要があることに驚き」
北中米ワールドカップで日本代表と対戦するチュニジアが揺れている。
現在、モロッコで開催中のアフリカ・ネーションズカップでは、ラウンド16でPKの末にマリに敗戦。相手が26分に退場者を出し、88分に先制しながら勝利を逃したことで批判が殺到し、サミ・トラベルシ監督は解任される事態となった。
その後任として、驚きの人物が浮上した。前インドネシア代表監督の元オランダ代表FWパトリック・クライファート氏だ。
母国オランダのメディア『De Telegraaf』は「パトリック・クライファートは2026年ワールドカップでオランダ代表と対戦するだろうか？ オランダ人、チュニジア代表監督に就任か」と報じている。
「クライファートに近い情報筋によると、アヤックス、ACミラン、FCバルセロナ、オランダ代表などで活躍した同氏に対し、この仕事を引き受ける意思があるかどうか問い合わせが行われたという」
疑問の声が上がっているのは、クライファート氏が指導者としてはたいした実績を残していないからだ。
北中米ワールドカップ・アジア最終予選の途中に、クライファート監督を招聘したインドネシアは、すでに本大会出場を決め、多数の主力が不在だった日本と昨年６月に対戦。０−６の惨敗を喫した。それでもプレーオフには進んだものの、２連敗で本大会出場を逃した。結局、クライファートを更迭している。
そうした経緯もあり、SNS上では次のような声が上がった。
「無謀すぎる」
「ひどい監督だ」
「チュニジアが破壊される」
「日本に０−６で敗れた指揮官だぞ」
「日本にとってはまた楽な相手になった」
「まだ需要があることに驚きだ」
「チュニジアサッカー協会にどんな監督か伝えるにはどうしたらいい？」
「負ける準備をしておこう」
クライファート監督が正式に就任すれば、ワールドカップで母国オランダとも対戦することになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
