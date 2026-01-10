和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯 和歌山グランプリ（G3）」は3日目を迎える。準決の注目は10Rだ。

二次予選で南修二は中釜の捲りを差し切り、S班での初勝利を挙げた。再度、中釜を目標に抜け出す。松井―簗田―海老根で結束した南関勢を中心に狙う手も五分。松井が同期の中釜を粉砕なら簗田との＜3＞＝＜5＞は当然必要だ。皿屋の一撃も怖い。

＜1＞皿屋豊 単騎戦でクリアできたのは良かった。初日はきつかったが2日目は脚を温存できた。自力。

＜2＞南修二 中釜君が強かった。ぎりぎり差せた感じ。中釜君へ。

＜3＞松井宏佑 バックの風がきつく、緩んだところを行った。風が強い中で踏めるのが自分の持ち味。自力。

＜4＞嶋田誠也 一番いい形になりました。平尾君と2人で確定板に載れたのはうれしい。1人で。

＜5＞簗田一輝 全て郡司さんにお任せだった。風が強かったのでたまたま差せた。松井さんの番手。

＜6＞伊藤裕貴 バックを踏みながらで何とかという感じだった。皿屋さんへ。

＜7＞海老根恵太 最後しっかり踏まないと。南関で。

＜8＞高橋晋也 余裕がなかったし、焦って前に踏んでしまった。単騎で。

＜9＞中釜章成 捲り切れているけど、連日差されているので…。自力で。