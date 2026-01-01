セリエA 25/26の第20節 ローマとサッスオーロの試合が、1月11日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはパウロ・ディバラ（FW）、エバン・ファーガソン（FW）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、アリュー・ファデラ（FW）らが先発に名を連ねた。

39分、ローマが選手交代を行う。エバン・ファーガソン（FW）に代わりステファン・エルシャーラウィ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

63分、ローマが選手交代を行う。コスタス・ツィミカス（DF）からウェスレイ・フランサ（DF）に交代した。

72分、サッスオーロは同時に2人を交代。ルカ・リパーニ（MF）、アリュー・ファデラ（FW）に代わりアステル・ブランクス（MF）、ワリド・シェディラ（FW）がピッチに入る。

76分、ついに均衡が崩れる。ローマのマティアス・スーレ（FW）のアシストからクアディオ・コネ（MF）がヘディングシュートが生まれローマが先制する。

さらに79分ローマに貴重な追加点が入る。ステファン・エルシャーラウィ（FW）のアシストからマティアス・スーレ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ローマが2-0で勝利した。

なお、ローマは22分にクアディオ・コネ（MF）、23分にマリオ・エルモソ（DF）に、またサッスオーロは59分にアリヤネット・ムリッチ（GK）、85分にネマニャ・マティッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

