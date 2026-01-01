ブンデスリーガ 25/26の第16節 レーバークーゼンとシュツットガルトの試合が、1月11日02:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはマーティン・テリヤー（FW）、ネイサン・テラ（FW）、マリク・ティルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、ニコラス・ナーティ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。シュツットガルトのデニス・ウンダブ（FW）のアシストからジェイミー・ルウェリング（MF）がゴールを決めてシュツットガルトが先制。

さらに29分シュツットガルトが追加点。マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

さらに45+1分シュツットガルトが追加点。デニス・ウンダブ（FW）のアシストからジェイミー・ルウェリング（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

さらに45+2分シュツットガルトが追加点。クリス・ヒューリッヒ（MF）のアシストからデニス・ウンダブ（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

ここで前半が終了。0-4とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

レーバークーゼンは後半の頭から2人が交代。ネイサン・テラ（FW）、ジャニュエル・ベロシアン（DF）に代わりアーネスト・ポク（FW）、ロイク・バド（DF）がピッチに入る。

66分、レーバークーゼンのアレックス・グリマルド（DF）がPKを決めて1-4と3点差になる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シュツットガルトが1-4で勝利した。

なお、レーバークーゼンは38分にマルク・フレッケン（GK）、70分にロイク・バド（DF）、79分にアレックス・グリマルド（DF）、80分にアレイクス・ガルシア（MF）に、またシュツットガルトは38分にジェイミー・ルウェリング（MF）、77分にフィン・イェルチュ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-11 04:30:27 更新