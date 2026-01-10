TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時23分に、暴風雪警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表 11日04:23時点

富山県の海上では、11日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■高岡市
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■魚津市
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日朝
　風向　南西
・海上
　最大風速　23m/s

■氷見市
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■滑川市
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日朝
　風向　南西
・海上
　最大風速　23m/s

■黒部市
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日朝
　風向　南西
・海上
　最大風速　23m/s

■射水市
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■入善町
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日朝
　風向　南西
・海上
　最大風速　23m/s

■朝日町
□暴風雪警報【発表】
　11日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　11日朝
　風向　南西
・海上
　最大風速　23m/s

□暴風警報