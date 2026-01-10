気象台は、午前4時23分に、暴風雪警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表 11日04:23時点

富山県の海上では、11日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■富山市

□暴風雪警報【発表】

11日夕方にかけて警戒

風向 南西

・海上

最大風速 20m/s



■高岡市

□暴風雪警報【発表】

11日夕方にかけて警戒

風向 南西

・海上

最大風速 20m/s





■魚津市□暴風雪警報【発表】11日夕方にかけて警戒ピーク時間 11日朝風向 南西・海上最大風速 23m/s■氷見市□暴風雪警報【発表】11日夕方にかけて警戒風向 南西・海上最大風速 20m/s■滑川市□暴風雪警報【発表】11日夕方にかけて警戒ピーク時間 11日朝風向 南西・海上最大風速 23m/s■黒部市□暴風雪警報【発表】11日夕方にかけて警戒ピーク時間 11日朝風向 南西・海上最大風速 23m/s■射水市□暴風雪警報【発表】11日夕方にかけて警戒風向 南西・海上最大風速 20m/s■入善町□暴風雪警報【発表】11日夕方にかけて警戒ピーク時間 11日朝風向 南西・海上最大風速 23m/s■朝日町□暴風雪警報【発表】11日夕方にかけて警戒ピーク時間 11日朝風向 南西・海上最大風速 23m/s□暴風警報