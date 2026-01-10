TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時21分に、波浪警報を松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市に発表 11日04:21時点

隠岐では12日明け方まで、東部、西部では11日昼前から11日夜遅くまで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□波浪警報【発表】
　11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■浜田市
□波浪警報【発表】
　11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■出雲市
□波浪警報【発表】
　11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■益田市
□波浪警報【発表】
　11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大田市
□波浪警報【発表】
　11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■江津市
□波浪警報【発表】
　11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■海士町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼前
　予想最大波高　7m

■西ノ島町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼前
　予想最大波高　7m

■知夫村
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼前
　予想最大波高　7m

■隠岐の島町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼前
　予想最大波高　7m