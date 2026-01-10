【波浪警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市に発表 11日04:21時点
気象台は、午前4時21分に、波浪警報を松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市に発表しました。
隠岐では12日明け方まで、東部、西部では11日昼前から11日夜遅くまで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□波浪警報【発表】
11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■浜田市
□波浪警報【発表】
11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■益田市
□波浪警報【発表】
11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■大田市
□波浪警報【発表】
11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■江津市
□波浪警報【発表】
11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■海士町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼前
予想最大波高 7m
■西ノ島町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼前
予想最大波高 7m
■知夫村
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼前
予想最大波高 7m
■隠岐の島町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼前
予想最大波高 7m