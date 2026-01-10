気象台は、午前4時15分に、暴風雪警報を佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表 11日04:15時点

五島の海上では、11日朝から11日昼過ぎまで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐世保市（宇久地域）

□暴風雪警報【発表】

11日朝から11日昼過ぎにかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■五島市

□暴風雪警報【発表】

11日朝から11日昼過ぎにかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■西海市（江島・平島）

□暴風雪警報【発表】

11日朝から11日昼過ぎにかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■小値賀町

□暴風雪警報【発表】

11日朝から11日昼過ぎにかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



■新上五島町

□暴風雪警報【発表】

11日朝から11日昼過ぎにかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s



