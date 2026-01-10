俳優の生田斗真（41）が10日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。歌声を褒めてくれた超大物歌手を明かした。

生田は10日に岡村靖幸（60）プロデュースのデビュー曲「スーパーロマンス」を配信リリースし、ソロ歌手としてデビュー。自身が主演を務める同局ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜後9・00）の主題歌に起用されている。

生田は旧ジャニーズ事務所出身。ジュニア時代に嵐のメンバーらとユニットを組んでいたが、デビューはならず俳優業へかじを切った。それでも24年にバンド「マキシマム ザ ホルモン」の曲にゲストボーカルとして参加している。

そのレコーディングで同バンドのマキシマムザ亮君、上ちゃんからは「表現力がヤバい」と褒められたことを明かした。さらに2人以外にも「ホルモンと一緒にB’zのイベントに参加させてもらった。僕の歌を袖で聞いてくださった稲葉（浩志）さんが…社交辞令だと思うんですけど“ステキでしたね”っておっしゃってくださった。もう…いい気になっちゃいましたね」と明かした。