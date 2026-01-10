俳優の生田斗真（41）が10日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。今年から歌手活動を本格的に始めるキッカケを明かした。

生田は10日に岡村靖幸（60）プロデュースのデビュー曲「スーパーロマンス」を配信リリースし、ソロ歌手としてデビュー。自身が主演を務める同局ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜後9・00）の主題歌に起用されている。

MCの有働由美子アナウンサーから「なぜこのタイミング?」と、芸能生活30年目での本格的に歌手活動再開したキッカケについて問われると「2024年に僕が大好きな『マキシマム ザ ホルモン』っていうアーティストがいるんですけど、僕の映画の主題歌を担当してくれて」と24年に公開された映画「告白 コンフェッション」の主題歌について切り出した。

同バンドからは「一緒に歌おうよ」と誘われたことでゲストボーカルとして参加することとなった。その際にボーカルのマキシマムザ亮君から「この曲をキッカケに歌手活動をしてほしい」とレコード会社が同席している中で伝えられたという。

その言葉が歌手活動を本格的に始動するキッカケでもあり「レコーディングに立ち会ってくれた亮君や、上ちゃんが褒めてくれるんですよ」と笑顔で振り返った。2人から「表現力がヤバい」などと褒められたことで「いい気になっちゃって…調子に乗っちゃいましたね」と歌手活動に乗り気になったことを明かした。