気象台は、午前3時48分に、波浪警報を鳥取市北部、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町に発表しました。

鳥取県では、11日昼前から12日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■鳥取市南部
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■米子市
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■倉吉市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■境港市
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩美町
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■若桜町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■智頭町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■八頭町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■三朝町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■湯梨浜町
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■琴浦町
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■北栄町
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■日吉津村
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大山町
□波浪警報【発表】
　11日昼前から12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■伯耆町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■江府町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意