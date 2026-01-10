【波浪警報】鳥取県・鳥取市北部、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町などに発表 11日03:48時点
気象台は、午前3時48分に、波浪警報を鳥取市北部、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町に発表しました。
鳥取県では、11日昼前から12日明け方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■鳥取市南部
□なだれ注意報
12日にかけて注意
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■倉吉市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■境港市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩美町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■若桜町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■智頭町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■八頭町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■三朝町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■湯梨浜町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■琴浦町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■北栄町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■日吉津村
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大山町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■伯耆町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■江府町
□なだれ注意報
12日にかけて注意