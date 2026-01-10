【ブンデスリーガ第16節】(Europa-Park Stadion)

フライブルク 2-1(前半0-0)ハンブルガーSV

<得点者>

[フ]ビンチェンツォ・グリフォ(53分)、イゴール・マタノビッチ(83分)

[ハ]ルカ・ブシュコビッチ(48分)

<退場>

[ハ]ダニエル・エルファドリ(51分)

<警告>

[フ]フィリップ・トロイ(39分)、フィリップ・ラインハート(43分)、パトリック・オスターハーゲ(90分+7)

[ハ]ダニエル・エルファドリ2(4分、51分)、ルカ・ブシュコビッチ(63分)、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス(77分)、アレクサンダー・ローシング・レレシート(90分+12)、M. Polzin(87分)