フライブルクvsハンブルガーSV 試合記録
【ブンデスリーガ第16節】(Europa-Park Stadion)
フライブルク 2-1(前半0-0)ハンブルガーSV
<得点者>
[フ]ビンチェンツォ・グリフォ(53分)、イゴール・マタノビッチ(83分)
[ハ]ルカ・ブシュコビッチ(48分)
<退場>
[ハ]ダニエル・エルファドリ(51分)
<警告>
[フ]フィリップ・トロイ(39分)、フィリップ・ラインハート(43分)、パトリック・オスターハーゲ(90分+7)
[ハ]ダニエル・エルファドリ2(4分、51分)、ルカ・ブシュコビッチ(63分)、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス(77分)、アレクサンダー・ローシング・レレシート(90分+12)、M. Polzin(87分)
