ワイルドサイド ヨウジヤマモト × ニードルズ新作、蝶と青い薔薇の刺繍をあしらった5型

「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」が、「ニードルズ（NEEDLES）」との新作コラボレーションアイテムを1月14日に発売する。ワイルドサイド ヨウジヤマモト原宿店と大阪店、阪急メンズ東京ヨウジヤマモト、公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

新作は、ワイルドサイド ヨウジヤマモトを象徴する薔薇の周りを、ニードルズを象徴する蝶の刺繍が舞うようにあしらい、鮮やかなブルーをアクセントカラーにした全5型をラインナップ。薔薇と蝶の刺繍が胸ポケットから覗くようにデザインされた「イージー3Bジャケット（Easy 3B Jacket）」（4万9500円）は、ゆとりのあるシルエットとポリエステルと綿を混紡したブライトジャージ素材が、上品な光沢感と柔らかで快適な着心地を兼ね備えた。

また、セットアップで着用可能なニードルズ定番の「トラックジャケット（Track Jacket）」（4万2900円）、「トラッククルーネックシャツ（Track Crew Neck Shirt）」（3万5200円）、 「H.D. トラックパンツ（H.D. Track Pants）」（3万7400円）、「トラックパンツ（Track Pants）」（3万5200円）の4型には、伸縮性と通気性に優れたポリエステルジャージ素材を採用。サイドラインはブルーの配色に仕上げた。

■WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO：公式オンラインストア