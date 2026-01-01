ラ・リーガ 25/26の第19節 ビリャレアルとアラベスの試合が、1月11日00:15にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）、ジョン・グリディ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ビリャレアルは後半の頭から選手交代。アジョセ・ペレス（FW）からジェラール・モレノ（FW）に交代した。

49分に試合が動く。ビリャレアルのアルベルト・モレイロ（FW）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

さらに55分ビリャレアルが追加点。ジェラール・モレノ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

59分、アラベスは同時に2人を交代。ホナタン・カストロ（DF）、パブロ・イバニェス（MF）に代わりユセフ・レケディム（DF）、アンデル・ゲバラ（MF）がピッチに入る。

67分、ビリャレアルは同時に2人を交代。タジョン・ブキャナン（MF）、ダニエル・パレホ（MF）に代わりニコラス・ペペ（FW）、トーマス・パーティー（MF）がピッチに入る。

75分ビリャレアルが追加点。アルベルト・モレイロ（FW）のアシストからジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

77分、ビリャレアルが選手交代を行う。アルベルト・モレイロ（FW）からセルジ・カルドナ（DF）に交代した。

80分、アラベスは同時に2人を交代。カルレス・アレーニャ（MF）、ジョン・グリディ（MF）に代わりBuenadicha Aitor Manas（FW）、アブデ・レバッハ（FW）がピッチに入る。

82分、ビリャレアルが選手交代を行う。アルフォンソ・ペドラサ（FW）からタニ・オルワセイ（FW）に交代した。

85分、アラベスのトニ・マルティネス（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、ビリャレアルが3-1で勝利した。

なお、アラベスは10分にカルレス・アレーニャ（MF）、45分にホナタン・カストロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-11 02:20:14 更新