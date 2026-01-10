◇FA杯3回戦 マクルズフィールド2ー1クリスタルパレス（2026年1月10日 マクルズフィールド）

サッカーのFA杯3回戦は10日、各地で行われ、英6部相当のマクルズフィールドが日本代表MF鎌田大地の所属する1部クリスタルパレスに2ー1で勝利。昨季王者が6部相手に敗れる大波乱に複数の英メディアが「FA杯史上最大の衝撃」と報じた。また、負傷離脱中の鎌田は引き続きメンバー外だった。

試合は前半43分にMFドーソンが先制弾。後半15分にはFWバックリーが追加点。その後1点を返されるも2ー1と逃げ切って“ジャイアントキリング”を達成。試合終了のホイッスルが鳴ると本拠サポーターがピッチへと雪崩れ込み、まるで優勝したようなお祭り騒ぎ。選手とサポーターが入り交じって喜びを分かち合った。

試合後、英BBC放送のインタビューに応じた指揮官は「信じられない。理解できない。今は言葉も出ない」と驚きを隠せず。「まさかこんな結果になるとは思っていなかったが、選手たちは勝利にふさわしいプレーをしてくれたと思う」と称賛した。

昨季王者クリスタルパレスが6部相手に敗れる大波乱に英スカイスポーツは「FA杯史上最大の衝撃で王者を驚がくさせた」と報道。英BBC放送も「FA杯史上最大の衝撃の一つ。この大会史上最大の番狂わせとなったがピッチ上では1部と6部の差は存在せず、マクルズフィールドの勝利にふさわしいものだった」と称えた。