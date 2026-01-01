ブンデスリーガ 25/26の第16節 ハイデンハイムとケルンの試合が、1月10日23:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはアリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、マービン・ピエリンガー（FW）、サーロンド・コンテ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはSchenten Fynn（FW）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ハイデンハイムのヤン・シェップナー（MF）のアシストからマービン・ピエリンガー（FW）がゴールを決めてハイデンハイムが先制。

しかし、18分ケルンが同点に追いつく。アレッシオ・カストロモンテス（DF）のアシストからエリック・マルテル（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、26分ハイデンハイムが逆転。ジュリアン・ニーユス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とハイデンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

ケルンは後半の頭から選手交代。デニス・フセインバシッチ（MF）からサイード・エルマラ（MF）に交代した。

48分ケルンのアレッシオ・カストロモンテス（DF）のアシストからサイード・エルマラ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ハイデンハイムは44分にアリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、52分にヨナス・フォーレンバッハ（DF）に、またケルンは21分にエリック・マルテル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-11 01:40:26 更新