ブンデスリーガ 25/26の第16節 フライブルクとハンブルガーSVの試合が、1月10日23:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはジャンリュック・ドンペ（MF）、ダミオン・ドウンス（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

フライブルクは後半の頭から選手交代。フィリップ・ラインハート（DF）からアントニー・ユング（DF）に交代した。

48分に試合が動く。ハンブルガーSVのミロ・ムハイム（DF）のアシストからルカ・ブスコビッチ（DF）がヘディングシュートを決めてハンブルガーSVが先制。

51分にハンブルガーSVのダニエル・エルファドリ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

53分フライブルクが同点に追いつく。ビンチェンツォ・グリフォ（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

57分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ジャンリュック・ドンペ（MF）からジョーダン・トルナリガ（DF）に交代した。

65分、フライブルクは同時に2人を交代。ルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）に代わりイゴール・マタノビッチ（FW）、パトリック・オスターヘッジ（MF）がピッチに入る。

78分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ファビオ・ビエイラ（MF）からギレルメ・ラモス（DF）に交代した。

79分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ダミオン・ドウンス（FW）からアレクサンダー・ロッシング（FW）に交代した。

79分、フライブルクが選手交代を行う。フィリップ・トロイ（DF）からヤンニクラス・ベステ（MF）に交代した。

81分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ベーカリー・ジャッタ（MF）からギオルギ・ゴチョレイシュビリ（DF）に交代した。

83分フライブルクが逆転。ヤンニクラス・ベステ（MF）のアシストからイゴール・マタノビッチ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フライブルクが2-1で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はフル出場した。

2026-01-11 01:50:17 更新