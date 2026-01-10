「仲良くしてやってもいいけど…？」宿敵の勇者と魔王が最終決戦で“ひとめぼれ”！ツンデレ魔王と奥手な勇者の「ギャップ」に爆笑【作者に聞く】
世界をおびやかす魔王と、それを討とうとする勇者。宿敵同士が相まみえる最初で最後の決戦で、もしお互いが“ひとめぼれ”してしまったら――!?
矢尾いっちょさん(@1203Yao)の創作漫画『恋する最終決戦』は、勇者と魔王のラストバトルという王道展開をラブコメとして描いた短編作品だ。戦う直前までの殺伐とした雰囲気はどこへやら、勇者は小学生男子のような強がりで照れ隠し、かたや魔王は「仲良くしてやってもいいけど!?」とツンデレムーブを見せる…。
■「カリスマ性」があるからこそ輝く、魔王の「乙女なギャップ」
普段は現代を舞台にした作品が多い矢尾さんにとって、ファンタジーの世界観は新鮮な挑戦だった。特に、魔王のビジュアルには並々ならぬこだわりがあるという。
矢尾さんは、魔王としてのカリスマ性を感じさせるデザインであればあるほど、恋する乙女としてのギャップに魅力が出ると感じ、歴代キャラの中でも断トツに時間がかかったようだ。「読者の方々から褒めていただいたときにはすごくうれしかった」とも。
ラストシーンで勇者の提案にうなずく魔王の愛らしいリアクションも、試行錯誤の結果だったと矢尾さんは語る。
「最初はもう少し意地のはった物言いを予定していましたが、シナリオをつめた際に『もっと素直な反応でもいいかな？だったら思い切ってデフォルメで描いてみよう』といった形で落ち着きました。キャラクターの行動に違和感をなくし、その上で一番魅力的に映るように動かすことを心がけています」
■あえて「王道設定」で挑んだ、実力の腕試し
「勇者と魔王」という、いわば使い古された王道のシチュエーション。あえてこの設定を選んだ理由について矢尾さんは「普段は設定やキャラの目新しさといった『アイデアの突破力』で作品をつくることが多いのですが、今作はそこに頼らず、いかにキャラクターの魅力で勝負できるかという、僕の実力の腕試しのようなモチベーションで挑みました」と話した。
ある種の「縛り」を設けることで、セリフの掛け合いやキャラの動かし方に矢尾さん「らしさ」を凝縮。さらに、不慣れなアクションシーンにも果敢に挑戦した。
「勇者と魔王が剣を交えるシーンは、上手く描ける自信はなかったのですが思い切って挑戦しました」と回答。アクションのある漫画も今後はより積極的に挑戦し、自身の表現に幅を持たせることができればと思っていると語った。
取材協力：矢尾いっちょ(@1203Yao)
