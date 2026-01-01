セリエA 25/26の第20節 コモとボローニャの試合が、1月10日23:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、ジョバンニ・ファビアン（MF）らが先発に名を連ねた。

26分、ボローニャが選手交代を行う。ジョン・ルクミ（DF）に代わりマルティン・ビティック（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分に試合が動く。ボローニャのサンティアゴ・カストロ（FW）のアシストからニコロ・カンビアーギ（MF）がゴールを決めてボローニャが先制。

57分、コモは同時に2人を交代。リュカ・ダクーニャ（MF）、メルギム・ボイボダ（DF）に代わりマクサンス・カケレ（MF）、ニコラス・キューン（FW）がピッチに入る。

60分にボローニャのニコロ・カンビアーギ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

63分、コモが選手交代を行う。イグナス・ファンデルブレンプト（DF）からシュテファン・ポッシュ（DF）に交代した。

75分、ボローニャは同時に3人を交代。サンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、レモ・フロイラー（MF）に代わりチーロ・インモービレ（FW）、ニコロ・カサーレ（DF）、ルイス・ファーガソン（MF）がピッチに入る。

84分、コモが選手交代を行う。アルベルト・モレノ（DF）からマルティン・バトゥリナ（MF）に交代した。

84分、ボローニャが選手交代を行う。トマッソ・ポベガ（MF）からイブラヒム・スレマナ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+5分コモが同点に追いつく。ヘスス・ロドリゲス（FW）のアシストからマルティン・バトゥリナ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、コモは40分にニコラス・パス（MF）、48分にリュカ・ダクーニャ（MF）、58分にイグナス・ファンデルブレンプト（DF）に、またボローニャは64分にレモ・フロイラー（MF）、70分にナディル・ゾルテア（DF）、83分にルイス・ファーガソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

