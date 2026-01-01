セリエA 25/26の第20節 ウディネーゼとピサの試合が、1月10日23:00にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはヘンリック・マイスター（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ピサのミシェル・アビシェル（MF）のアシストからマッテオ・トラモニ（MF）がゴールを決めてピサが先制。

しかし、19分ウディネーゼが同点に追いつく。ニコロ・ザニオーロ（MF）のアシストからクリスティアン・カバセレ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに40分ウディネーゼが逆転。キーナン・デイビス（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とウディネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、ウディネーゼは同時に2人を交代。アレッサンドロ・ザノーリ（DF）、ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）に代わりヤクブ・ピオトロフスキ（MF）、アーサー・アッタ（MF）がピッチに入る。

57分、ピサは同時に2人を交代。マリウス・マリン（MF）、メーディ・レリス（MF）に代わりイドリッサ・トゥーレ（MF）、ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）がピッチに入る。

61分、ウディネーゼが選手交代を行う。ニコロ・ザニオーロ（MF）からイドリサ・ゲイ（FW）に交代した。

67分ピサのマッテオ・トラモニ（MF）のアシストからヘンリック・マイスター（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ウディネーゼは60分にニコロ・ザニオーロ（MF）に、またピサは34分にマリウス・マリン（MF）、65分にステファノ・モレオ（FW）、80分にアントニオ・カラッチョロ（DF）、90+7分にフランチェスコ・コッポラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

