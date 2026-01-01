ブンデスリーガ 25/26の第16節 ウニオン・ベルリンとマインツの試合が、1月10日23:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、リバン・ブルク（MF）、オリバー・バーク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

30分に試合が動く。マインツの李 在成（MF）のアシストからナディエム・アミリ（MF）がゴールを決めてマインツが先制。

ここで前半が終了。0-1とマインツがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。アルヨッシャ・ケムレイン（MF）、リバン・ブルク（MF）に代わりアンドラス・シェーファー（MF）、イリヤース・アンサ（FW）がピッチに入る。

69分マインツが追加点。ニコラス・ベラツシュニッヒ（MF）のアシストからベネディクト・ホラーバッハ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

71分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。ヤニク・ハベラー（MF）、オリバー・バーク（FW）に代わりクリストファー・トリメル（DF）、鄭 優営（MF）がピッチに入る。

77分、ウニオン・ベルリンのデリック・ケーン（DF）のアシストから鄭 優営（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

78分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。ディオゴ・レイテ（DF）からマリン・リュビチッチ（FW）に交代した。

78分、マインツは同時に2人を交代。ナディエム・アミリ（MF）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）に代わりパウル・ネベル（MF）、アルミンド・ジープ（FW）がピッチに入る。

85分、マインツが選手交代を行う。フィリップ・ティーツ（FW）からレナード・マロニー（MF）に交代した。

その直後の86分ウニオン・ベルリンが同点に追いつく。デリック・ケーン（DF）のアシストからダニーリョ・ドゥーキ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

2026-01-11 01:30:17 更新