８日、国際貨物船が停泊する寧波舟山港梅山港区のふ頭。（杭州＝新華社記者／黄宗治）

【新華社杭州1月11日】中国浙江省の寧波舟山港は2025年、年間貨物取扱量が世界で初めて14億トンを突破し、17年連続で世界首位を維持した。年間コンテナ取扱量では初めて4千万TEU（20フィートコンテナ換算）を突破し、世界3位をキープした。

輸出では、機械・電気機器のほか、新エネルギー車（NEV）、リチウム電池、太陽光発電製品の「新三様（新たな定番3品目）」と呼ばれる製品の取扱量が引き続き増加した。輸入では、原油などのエネルギー物資の取扱量が安定した伸びを見せ、製造業の生産や民生向け需要を支えた。

寧波舟山港の運営会社でコンテナ部門の責任者を務める邱佳明（きゅう・かめい）氏は、不安定な国際経済・貿易環境にさらされながらも、25年は年間取扱量の着実な増加を実現したとし、「世界に通じる航路ネットワーク」が成長のカギを握ったと指摘した。同港のコンテナ航路は25年末時点で309本に達し、世界200以上の国と地域の700余りの港湾へとつながっており、港湾連結性指数は世界上位を維持していると述べた。

８日、寧波舟山港の穿山港区。（ドローンから、杭州＝新華社記者／黄宗治）

インフラ増強も進んでいる。25年12月26日、同港の主要水路である条帚門（じょうしゅうもん）水路の30万トン級拡張事業が実質的な運用段階に入った。同港指揮センターの連勝（れん・しょう）副主任によると、水路の高度化により、通航可能な船舶のトン数上限は従来の基準より30％以上高まる。蝦峙門（かじもん）水路と合わせた「ダブル主水路」体制を形成し、通航能力の大幅な向上が期待される。

海運と鉄道を組み合わせた複合一貫輸送の発展で、港湾による経済効果が内陸地域へと広がりを見せている。寧波興港海鉄物流の王勇（おう・ゆう）総経理によると、同港の海鉄連携輸送によるコンテナ取扱量は25年に200万TEUを突破。110本以上の海鉄連携路線が16省・自治区・直轄市の69地級市へと業務範囲を広げているという。

港湾のスマート化が進む中、寧波舟山港も新技術の導入を加速させている。寧波舟山港集団科学技術センターの楊波（よう・は）副主任は「スマート港湾の具体的な応用が次々に進んでいる。新技術の普及・応用は当面の効率向上に重要な役割を果たすだけでなく、将来の発展をけん引する新たなエンジンになる」と述べた。（記者/魏一駿）