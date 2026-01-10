【今日の献立】2026年1月11日(日)「スパイシーミートライス」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「スパイシーミートライス」 「カブとリンゴのコールスローサラダ」 「カボチャとベーコンのソテー」 の全3品。
スパイスを使った料理で、カラダを内側から温かく。食欲が増すエスニック献立です。
【主食】スパイシーミートライス
チリコンカンでおなじみのスパイス「チリパウダー」を入れてスパイシーに。温泉卵が全体をマイルドに仕上げます。
調理時間：40分
カロリー：775Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
合いびき肉 200g
玉ネギ 1個
塩 小さじ1/2
ニンニク (みじん切り)1片分
オリーブ油 大さじ1
＜調味料＞
水煮トマト (缶)1/2缶(200g)
赤ワイン 大さじ1
チリパウダー 大さじ2
ナンプラー 小さじ1
きび砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/2~1
温泉卵 2個
パクチー（香菜） (みじん切り)少々
塩少々を振ることで、玉ネギの炒める時間を短縮する、甘みを引き出すなどの効果があります。
2. (1)に合いびき肉を入れ、さらに炒める。肉の色が変わってきたら、＜調味料＞の材料を加えて炒める。6〜7分程度、水分が少し飛んで、トロッとするまで中火で煮込む。
塩は最後に加え、味を調整してください。
3. ご飯を器によそい、(2)をかける。中央に温泉卵を割り入れ、パクチーを散らす。
【副菜】カブとリンゴのコールスローサラダ
カブとリンゴの食感が楽しい！ リンゴの甘みが、サラダに合います。
調理時間：20分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
リンゴ 1/4個
塩 小さじ1/3
マヨネーズ 大さじ1
酢 小さじ1
コショウ 少々
2. (1)の水気を絞って、マヨネーズ、酢、コショウと混ぜ合わせ、器に盛る。
【副菜】カボチャとベーコンのソテー
カボチャはあらかじめ電子レンジで加熱しておくと、炒め時間が短縮されます。簡単にできる1品です。
調理時間：20分
カロリー：195Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ベーコン 30g
玉ネギ 1/4個
オリーブ油 大さじ1
塩コショウ 適量 ドライパセリ 適量
2. (1)にカボチャを入れ、形を崩さないように、カボチャが柔らかくなるまで炒める。塩コショウで味を調え、器に盛り、ドライパセリを振る。
スパイスを使った料理で、カラダを内側から温かく。食欲が増すエスニック献立です。
【主食】スパイシーミートライス
チリコンカンでおなじみのスパイス「チリパウダー」を入れてスパイシーに。温泉卵が全体をマイルドに仕上げます。
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：775Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
合いびき肉 200g
玉ネギ 1個
塩 小さじ1/2
ニンニク (みじん切り)1片分
オリーブ油 大さじ1
＜調味料＞
水煮トマト (缶)1/2缶(200g)
赤ワイン 大さじ1
チリパウダー 大さじ2
ナンプラー 小さじ1
きび砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/2~1
温泉卵 2個
パクチー（香菜） (みじん切り)少々
【下準備】玉ネギはみじん切りにする。＜調味料＞の水煮トマトは潰しておく。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油と玉ネギ、ニンニクを入れ、塩を加えて玉ネギが透き通るまで、中火で炒める。
©Eレシピ
塩少々を振ることで、玉ネギの炒める時間を短縮する、甘みを引き出すなどの効果があります。
2. (1)に合いびき肉を入れ、さらに炒める。肉の色が変わってきたら、＜調味料＞の材料を加えて炒める。6〜7分程度、水分が少し飛んで、トロッとするまで中火で煮込む。
©Eレシピ
塩は最後に加え、味を調整してください。
3. ご飯を器によそい、(2)をかける。中央に温泉卵を割り入れ、パクチーを散らす。
©Eレシピ
【副菜】カブとリンゴのコールスローサラダ
カブとリンゴの食感が楽しい！ リンゴの甘みが、サラダに合います。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）カブ 1個
リンゴ 1/4個
塩 小さじ1/3
マヨネーズ 大さじ1
酢 小さじ1
コショウ 少々
【下準備】カブは皮をむいてせん切りにする。リンゴは芯を取り除き、皮をつけたまません切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. カブとリンゴをボウルに入れ、分量の塩をまぶし、10分程置いてしんなりさせる。
©Eレシピ
2. (1)の水気を絞って、マヨネーズ、酢、コショウと混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】カボチャとベーコンのソテー
カボチャはあらかじめ電子レンジで加熱しておくと、炒め時間が短縮されます。簡単にできる1品です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：195Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）カボチャ 1/8個(200g)
ベーコン 30g
玉ネギ 1/4個
オリーブ油 大さじ1
塩コショウ 適量 ドライパセリ 適量
【下準備】カボチャは種を取り除き、厚さ5mmに切って耐熱容器に入れ、ラップをかけて電子レンジで2分加熱する。ベーコンは幅1cmに切る。玉ネギは薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油を入れて中火にかけ、ベーコンと玉ネギを炒める。
©Eレシピ
2. (1)にカボチャを入れ、形を崩さないように、カボチャが柔らかくなるまで炒める。塩コショウで味を調え、器に盛り、ドライパセリを振る。
©Eレシピ