プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「スパイシーミートライス」 「カブとリンゴのコールスローサラダ」 「カボチャとベーコンのソテー」 の全3品。
スパイスを使った料理で、カラダを内側から温かく。食欲が増すエスニック献立です。

【主食】スパイシーミートライス
チリコンカンでおなじみのスパイス「チリパウダー」を入れてスパイシーに。温泉卵が全体をマイルドに仕上げます。

調理時間：40分
カロリー：775Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
合いびき肉  200g
玉ネギ  1個
  塩  小さじ1/2
ニンニク  (みじん切り)1片分
オリーブ油  大さじ1
＜調味料＞
  水煮トマト  (缶)1/2缶(200g)
  赤ワイン  大さじ1
  チリパウダー  大さじ2
  ナンプラー  小さじ1
  きび砂糖  小さじ1
  塩  小さじ1/2~1
温泉卵  2個
パクチー（香菜）  (みじん切り)少々

【下準備】

玉ネギはみじん切りにする。＜調味料＞の水煮トマトは潰しておく。

【作り方】

1. フライパンにオリーブ油と玉ネギ、ニンニクを入れ、塩を加えて玉ネギが透き通るまで、中火で炒める。

塩少々を振ることで、玉ネギの炒める時間を短縮する、甘みを引き出すなどの効果があります。
2. (1)に合いびき肉を入れ、さらに炒める。肉の色が変わってきたら、＜調味料＞の材料を加えて炒める。6〜7分程度、水分が少し飛んで、トロッとするまで中火で煮込む。

塩は最後に加え、味を調整してください。
3. ご飯を器によそい、(2)をかける。中央に温泉卵を割り入れ、パクチーを散らす。

【副菜】カブとリンゴのコールスローサラダ
カブとリンゴの食感が楽しい！　リンゴの甘みが、サラダに合います。

調理時間：20分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

カブ  1個
リンゴ  1/4個
  塩  小さじ1/3
マヨネーズ  大さじ1
酢  小さじ1
コショウ  少々

【下準備】

カブは皮をむいてせん切りにする。リンゴは芯を取り除き、皮をつけたまません切りにする。

【作り方】

1. カブとリンゴをボウルに入れ、分量の塩をまぶし、10分程置いてしんなりさせる。

2. (1)の水気を絞って、マヨネーズ、酢、コショウと混ぜ合わせ、器に盛る。

【副菜】カボチャとベーコンのソテー
カボチャはあらかじめ電子レンジで加熱しておくと、炒め時間が短縮されます。簡単にできる1品です。

調理時間：20分
カロリー：195Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

カボチャ  1/8個(200g)
ベーコン  30g
玉ネギ  1/4個
オリーブ油  大さじ1
塩コショウ  適量 ドライパセリ  適量

【下準備】

カボチャは種を取り除き、厚さ5mmに切って耐熱容器に入れ、ラップをかけて電子レンジで2分加熱する。ベーコンは幅1cmに切る。玉ネギは薄切りにする。

【作り方】

1. フライパンにオリーブ油を入れて中火にかけ、ベーコンと玉ネギを炒める。

2. (1)にカボチャを入れ、形を崩さないように、カボチャが柔らかくなるまで炒める。塩コショウで味を調え、器に盛り、ドライパセリを振る。

