¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡Û»°ÇÏ¿ò»Ë¡¡¹¥ÁÇÀµ¡¡õ»Õ¾¢¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥Ñ¥ï¡¼ÇÜÁý¡Öµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖºÆ·úÆôºê¾ë£·¼þÇ¯µÇ°ÇÕ¡×¤¬£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡»°ÇÏ¿ò»Ë¡Ê£²£µ¡á¹Åç¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢£µÍ¥½Ð£²£Ö¤È¹¥ÁÇÀ¤Î£µ£·¹æµ¡¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢½ÐÂ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬²ø¤·¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤âÆñ¤·¤¤¡×¤È²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÉµ¡¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£µ£°¤Ç£Á£²½é¾º³Ê¡£¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ú¥éÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»Õ¾¢¡¦²¼»û½¨ÏÂ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¡£¡Ö»Õ¾¢¤ÎÂ¸ºß¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤Î²¼»û¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÅöÃÏ¤Ç½à£Ö¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¥Ú¥é¤Î·Á¤ä¿åÌÌ¤Î¹¶Î¬¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í½õ¸À¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Àá¤âµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡Ö¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ÏÈ¤ÇÍ¥½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¹¥ÁÇÀµ¡¤ò»Å¾å¤²¡¢»Õ¾¢¤ËµÈÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡£