【GDA】JENNIE、ソロ活動で大賞「胸がいっぱい」 BLACKPINK楽曲でも受賞
JENNIE（BLACKPINK）が10日、台湾・台北ドームで開催したK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』に出演。「アーティスト部門大賞」を受賞した。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
JENNIEはこの日、「like JENNIE」でデジタル音源部門本賞、BLACKPINK「JUMP」でデジタル音源部門本賞、ソロ活動で「グローバルインパクトアワード with PRIZM賞」を受賞。3連続での受賞に本人も驚きを隠せない様子だった。
そして、最後に「アーティスト部門大賞」を受賞。「ファンの皆さんにも無限の愛と感謝を伝えたいです。とても幸せで胸がいっぱいです」と喜びをかみしめ、「これからも素敵な音楽をお届けするJENNIEになります」と誓った。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
JENNIEはこの日、「like JENNIE」でデジタル音源部門本賞、BLACKPINK「JUMP」でデジタル音源部門本賞、ソロ活動で「グローバルインパクトアワード with PRIZM賞」を受賞。3連続での受賞に本人も驚きを隠せない様子だった。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。