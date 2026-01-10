[1.10 ブンデスリーガ第16節](Europa-Park Stadion)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 29 フィリップ・トロイ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 20 ジュニア・アダム

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

[ハンブルガーSV]

先発

GK 1 ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス

DF 8 ダニエル・エルファドリ

DF 24 ニコラス・カパルド

DF 44 ルカ・ブシュコビッチ

MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ

MF 18 ベーカリー・ジャッタ

MF 21 ニコライ・レンベルク

MF 28 ミロ・ミュハイム

FW 7 ジャン・リュック・ドンペ

FW 19 D. Downs

FW 20 ファビオ・ビエイラ

控え

GK 40 H. Hermann

DF 2 ウィリアム・ミケルブレンシス

DF 13 ギリェルメ・ラモス

DF 16 ギオルギ・ゴチョレイシュビリ

DF 25 ジョーダン・トルナリガ

MF 10 イマヌエル・フェライ

MF 39 Omar Megeed

FW 11 ランズフォード・ケーニヒスドルファー

FW 38 アレクサンダー・ローシング・レレシート

監督

Merlin Polzin

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります