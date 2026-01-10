フライブルクvsハンブルガーSV スタメン発表
[1.10 ブンデスリーガ第16節](Europa-Park Stadion)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 29 フィリップ・トロイ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[ハンブルガーSV]
先発
GK 1 ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス
DF 8 ダニエル・エルファドリ
DF 24 ニコラス・カパルド
DF 44 ルカ・ブシュコビッチ
MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 18 ベーカリー・ジャッタ
MF 21 ニコライ・レンベルク
MF 28 ミロ・ミュハイム
FW 7 ジャン・リュック・ドンペ
FW 19 D. Downs
FW 20 ファビオ・ビエイラ
控え
GK 40 H. Hermann
DF 2 ウィリアム・ミケルブレンシス
DF 13 ギリェルメ・ラモス
DF 16 ギオルギ・ゴチョレイシュビリ
DF 25 ジョーダン・トルナリガ
MF 10 イマヌエル・フェライ
MF 39 Omar Megeed
FW 11 ランズフォード・ケーニヒスドルファー
FW 38 アレクサンダー・ローシング・レレシート
監督
Merlin Polzin
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
