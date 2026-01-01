13.3g¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡õMV¸ø³«
13.3g¤¬¡¢ËÜÆü11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
º£ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î13.3g¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë13.3g¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡ÖÀøºßÅª¤Ê¡É¥¢¥¤¡É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡É¥¢¥¤¡É¡×¤È²Î¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢I¡¦eye¡¦°¦¡¦°¥¡¦´Ö¡¦¹ç¤¤¡¦etc¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¯¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡É¥¢¥¤¡É¤ò±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î±ü¤Ë¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢3·î¤«¤é¤ÏÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¤Ï13.3g¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¡£
◾️¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§SACRA MUSIC
¹ØÆþ¡§https://13-3g.lnk.to/senzaiteki_pkg
¢§ÇÛ¿®
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¢¨Pre-Add, Pre-Save¤Ë¤è¤ë»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£
ÇÛ¿®URL¡§https://13-3g.lnk.to/UnseenAi
¢§´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ë
²Á³Ê 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ VVCL-2847
01.ÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡¡¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
02.Ì²Ì±¥¼¥ß
03.±³¤Ä¤ -Studio Live-
04.Îø°¦¿Ê²½ÏÀ -Studio Live-
¡Ú¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Û05. Inside Out -Studio Live-
¢§´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ë
²Á³Ê 2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ VVCL-2848¡Á9
¡¦CD
01.ÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡¡¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
02.Ì²Ì±¥¼¥ß
03.±³¤Ä¤ -Studio Live-
¡Ú¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Û04. ÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤ -Anime ver.-
05.ÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤ -Instrumental-
¡¦BD
01.ÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤ Music Video
02.TV¥¢¥Ë¥á¡ÖFate/strange Fake¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
Â¾
¢£¡ã13.3g ONE MAN TOUR ¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×¡ä
2026Ç¯3·î13Æü(¶â) ÂçºåÉÜ¡¦ÆñÇÈ Yogibo META VALLEY
³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
Á°Çä \5,000 (¡Ü1Drink)
½Ð±é¡§13.3g
2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ) °¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°CLUB UPSET
³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
Á°Çä \4,500 (¡Ü1Drink)
½Ð±é¡§13.3g
2026Ç¯4·î17Æü(¶â) ÅìµþÅÔ¡¦½ÂÃ«WWW X
³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
Á°Çä \4,500 (¡Ü1Drink)
½Ð±é¡§13.3g
◾️¡ã13.3g EVENT LIVE¡ä
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËµþÅÔÉÜ¡¦µþÅÔMOJO
³«¾ì19:00 / ³«±é19:30
Á°Çä \4,500¡Ê¡Ü1Drink¡Ë
½Ð±é¡§13.3g / Who-ya Extended
2026Ç¯1·î17Æü(¿å) ÅìµþÅÔ¡¦ÀÄ»³RizM¡¡¡Ê9th Anniversary!!¡ÉVamp Up SEASON¡É¡ÚDAY-6¡Û¡Ë
³«¾ì17:00 / ³«±é17:30
Á°Çä \4,000 (¡Ü1Drink)
½Ð±é¡§13.3g / ¡Ç97,kids / DeNeel / EVE OF THE LAIN
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êTOKYO MX¡¢BS11¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡¦TOKYO MX¡¢BS11¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡Ä2026Ç¯1·î3Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23:30¡Á
¢¨½é²ó1»þ´ÖÈ¾SPÍ½Äê¡ÊTVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×ÆÃÊÌÊüÁ÷¡Ë
¡¦½é²ó1»þ´ÖÈ¾SP ¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤Éû²»À¼ÊüÁ÷¼Â»Ü·èÄê¡ª
±Ý¸Í½Ù´ÆÆÄ¡¢ºäµÍ¿ó¿Î´ÆÆÄ¡¢²Öß·¹áºÚ¡Ê¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦Ìò¡Ë¤Ë¤è¤ë
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÉû²»À¼¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦MBS¡Ä2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË27:08¡Á
¢¨½é²ó Âè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¡ÜÂè2ÏÃ¡Ö·²ÁüVSµõÁü¡×Ï¢Â³ÊüÁ÷Í½Äê
¡¦AT-X¡Ä2026Ç¯1·î4Æü¤è¤êËè½µÆüÍË21:00¡Á
¢¨½é²ó1»þ´ÖÈ¾SPÍ½Äê¡ÊTVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¡Ë
1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë28¡§30¡Á30¡§00¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë6¡§00¡Á7¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
¢¨Âè2ÏÃ°Ê¹ß¡¢Ëè½µÆüÍË22¡§00¡Á
¡¡¡¡¡¡Ëè½µ¡Ê¿å¡Ë29¡§30¡Á30¡§00¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
Ëè½µ¡ÊÆü¡Ë7¡§00¡Á7¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®·èÄê¡ª
Â¾³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®¡ª
¢§¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ø¥Ð¥Ã¥«¡¼¥Î!¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ®ÅÄÎÉ¸ç¤¬2015Ç¯¤«¤éÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤ê´©¹Ô¤·¡¢
¡ÖÀ»ÇÕ¡×¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØFate/strange Fake¡Ù¤¬¡¢
¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡£
¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢
¿ôÂ¿¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡Ó¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢·«¤ê¹¤²¤ë»àÆ®¤È¶¸Áû¤ÎÊª¸ì¡£
À©ºî¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ØFate/Apocrypha¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿A-1 Pictures¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡ØFate/Grand Order¡Ù¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤ä¸¶ºî¾®Àâ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤Ê¤É¤Ç
¾ï¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¿·±Ô¤Î±Ý¸Í ½Ù¤ÈºäµÍ¿ó¿Î¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢
ÌöÆ°Åª¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡£
¡Èµ¶¤ê¡É¤ÎÀ»ÇÕÀïÁè¡¢¤½¤ÎÀïÃ¼¤¬óÕÌÀ¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È
¸¶ºî¡§À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON¡ØFate/Strange Fake¡Ù¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¿¹°æ¤·¤Å¤
´ÆÆÄ¡§±Ý¸Í½Ù¡¦ºäµÍ¿ó¿Î
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÅìÂç²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÍ·Ä
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦Áê²»¸÷¡¦ÉÍÍ§Î¤·Ã¡¦¤ª¤«¤¶¤¤ª¤«
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ°ì¿¿
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ü·ÌîÍµæÆ¡¦ÏÂÅÄ¿µÊ¿
¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡§Í¸¶·Å¸ç
Êõ¶ñ±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸àÇðÍ¡
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§±ó»³Í§²ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦È«»³Í¤µ®¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾®ÁÒ°ìÃË¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦ÈÄ¶¶¼Ó°½¹á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¦¿ùËÜ¤¢¤æ¤ß¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦Ê¿µÁ¼ùÌï¡ÊA-1 Pictures¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚ¹§¹À
CG´ÆÆÄ¡§µÜÉ÷ ¿µ°ì¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
2D Works¡§¾¾ÅÄÎÍÊ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿
ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó¡ÊREAL-T¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION ¥¨¥Ã¥¸
²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·
À©ºî¡§A-1 Pictures
¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡§²Öß·¹áºÚ
¥»¥¤¥Ð¡¼¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¥Æ¥£¡¼¥Í¡¦¥Á¥§¥ë¥¯¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡§´ØÃÒ°ì
¥é¥ó¥µ¡¼¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
·«µÖÄØ¡§¸Å²ì°ª
¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥ô¡§±©Â¿Ìî¾Ä
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº
¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥¨¥¹¥«¥ë¥É¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Ð¡¼¥µ¡¼¥«¡¼¡§ËÙÆâ¸Íº
¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥È¥¥¡¼¥ì¡§µÌÎ¶´Ý
¥¢¥µ¥·¥ó¡§Lynn
¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥×¥ì¥é¡¼¥Æ¥£¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥·¥°¥Þ¡§³á¸¶³Ù¿Í
¥Ï¥ó¥¶¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬
¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤¶À¤¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥é¥ó¥¬¥ë¡§ºéÌî½Ó²ð
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://fate-strange-fake.com/
¸ø¼°X¡¡¡÷Fate_SF_Anime¡¡https://x.com/Fate_SF_Anime
¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#strangefake¡Ë
