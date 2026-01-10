The Otalsが、大和明桜（虹のコンキスタドール）をゲストボーカルに迎えた新曲「メランコリィ・ディスコード」を1月28日（水）より配信リリースすることが決定した。

「メランコリィ・ディスコード」はぼやけた街の光を思わせる浮遊感に満ちた電子音と、レコードノイズにまみれた暖かなリズムトラックが織りなす、あてのない冬の長い夜を明かす姿を描いたポップチューン。オルタナティブなギターサウンドを持ち味としてきたThe Otalsだが、今作は初めての『ギターが全く収録されていない』シングル楽曲となる。

▲The Otals

▲大和明桜

ゲストボーカルには虹のコンキスタドールから大和明桜が参加。PCゲーム用語や生活感満載の口語表現が盛り込まれた歌詞をマリーナと共に歌う。呟くような二人のやりとりがモノローグのように等身大のリアリティを感じさせる音景も聴きどころとなっている。

■The Otals feat. 大和明桜「メランコリィ・ディスコード」

2026年1月28日（水）配信スタート