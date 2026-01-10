6部クラブがFAカップで“ジャイアントキリング”！ 鎌田大地不在のクリスタル・パレスを撃破
FAカップ3回戦が10日に行われ、クリスタル・パレスはアウェイでマクルズフィールド・タウンと対戦した。
クリスタル・パレスは今季のプレミアリーグでは第21節終了時点で7勝7分7敗の成績を残し、13位につけている。今季前半戦はトップ4も狙える位置につけていたが、昨年末に近づくにつれて徐々に失速し、直近の公式戦8試合は3分5敗と未勝利が続く。
FAカップの初戦ではナショナルリーグ・ノース（6部相当）で14位のマクルズフィールド・タウンと対戦。クリスタル・パレスに所属する鎌田大地は、8戦未勝利がはじまった昨年12月14日のプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦（●0−3）でハムストリングを負傷し、現在は戦線を離脱している。同試合もメンバー外となった。
試合は前半終盤の43分に動く。マクルズフィールド・タウンが敵陣中央でフリーキックを獲得すると、ダフィー・ルークがペナルティエリアを目掛けて浮き球を供給。最後はポール・ドーソンがヘディングシュートを沈め、マクルズフィールド・タウンが1点をリードして前半を終えた。
後半に入ると61分、マクルズフィールド・タウンはペナルティエリア内の混戦で粘りを見せ、セカンドボールに反応したルイス・フェンザムが左足でボールを蹴り込むと、これが相手に当たってディフレクション。最後はゴール前でフリーになったアイザック・バックリー・リケッツがダイレクトでねじ込み、マクルズフィールド・タウンがリードを広げた。
クリスタル・パレスは90分、敵陣ペナルティエリア手前中央で獲得したフリーキックをジェレミ・ピノが直接叩き込み、1点を返したものの、反撃はここまで。試合はこのまま終了し、6部のマクルズフィールド・タウンが1部のクリスタル・パレスを相手に“ジャイアントキリング”を起こした。昨季王者のクリスタル・パレスは、初戦で姿を消すこととなった。
4回戦は2月14日の開催予定となっている。
【スコア】
マクルズフィールド・タウン 2−1 クリスタル・パレス
【得点者】
1−0 43分 ポール・ドーソン（マクルズフィールド・タウン）
2−0 61分 アイザック・バックリー・リケッツ（マクルズフィールド・タウン）
2−1 90分 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）
【動画】マクルズフィールド・タウンが歴史的白星！！
これぞFAカップ‼️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 10, 2026
6部のマクルズフィールドが
昨年度王者のクリスタル・パレスに
セットプレーから先制🤯
🏆 FAカップ3回戦
マクルズフィールド(6部) v クリスタル・パレス
📺 https://t.co/SwppgsGipW pic.twitter.com/orYhiOwK5g
6部のマクルズフィールドに追加点！！— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 10, 2026
混戦の中から2点目が生まれる⚽️
昨シーズン王者が追い詰められる⚠️
🏆 FAカップ3回戦
マクルズフィールド(6部) v クリスタル・パレス
📺 https://t.co/SwppgsGipW pic.twitter.com/rPVfvMhD3Z
🚨ジャイアントキリング🚨— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 10, 2026
6部のマクルズフィールドが
昨年度FAカップ覇者
クリスタル・パレスに勝利🤯
これがFAカップのマジック！🪄
歴史的な勝利にお祭り騒ぎ🕺
🏆 FAカップ3回戦
⚔️ マクルズフィールド(6部) v クリスタル・パレス
📺 https://t.co/SwppgsGipW pic.twitter.com/3dA37Zq8eM