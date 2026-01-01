¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û»°ÌÚÀ²ÅÍ¡¡£²ÀáÏ¢Â³ÄãÄ´µ¡¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¼«¿®¡ÖÉáÄÌ¤°¤é¤¤Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡×¤¬£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡»°ÌÚÀ²ÅÍ¡Ê£²£³¡áÆÁÅç¡Ë¤ÏÀµ·î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï£²Ï¢Î¨¤¬²¼¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤ÎÄãÄ´µ¡¡Ê£·£µ¹æµ¡¡Ë¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤¯»Å¾å¤²¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·üÌ¿¤ÎÄ´À°¤¬ÁÕ¸ù¤·¤ÆÍ½Áª¤òÆÍÇË¡£¡Öº£²ó¤â£·£µ¹æµ¡¤ò°ú¤±¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤ì¤¿¤Î¤Ë¡ÊÅÄÃæ¡Ë½ÙÊ¼¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡º£Àá¡¢»°ÌÚ¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£¸£°¹æµ¡¤Ï¡Ö£²Ï¢Î¨¤ÏÀµ·î¤è¤ê£²¡ó¾å¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Èº£²ó¤âÄãÄ´µ¡¤ÎÉôÎà¤À¤¬¡Ö¥Ú¥é¤òÀµ·î¤Î·Á¤ËÃ¡¤¤¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤°¤é¤¤Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½éÆü¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ½Å»ë¤Ç¡×¤ÈÄ´À°¤ÎÊý¸þÀ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö£Áµé¤Ë¾å¤¬¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾¡Î¨¤Ï£´¡¦£¹£³¤È¸·¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£Àá£µÅÀ¤Ë¾è¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐÃÆ¤ß¤â¤Ä¤¯¤·Îå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£»Õ¾¢¤Ï»Å¾å¤²¹ª¼Ô¤ÇÌÄ¤é¤¹ÅçÂ¼Î´¹¬¤À¤±¤Ëº£Àá¤â²÷Â®»Å¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¡£