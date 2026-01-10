【波浪警報】福井県・敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表 11日00:10時点
気象台は、午前0時10分に、波浪警報を敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。
福井県では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□波浪警報
12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■敦賀市
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■小浜市
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
□波浪警報
12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■坂井市
□波浪警報
12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■南越前町
□波浪警報
12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■越前町
□波浪警報
12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■美浜町
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■高浜町
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■おおい町
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■若狭町
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m