気象台は、午前0時10分に、波浪警報を敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。

福井県では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福井市

□波浪警報

12日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m



■敦賀市

□波浪警報【発表】

11日朝から12日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m



■小浜市

□波浪警報【発表】

11日朝から12日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m





