気象台は、午前0時10分に、波浪警報を敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】福井県・敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表 11日00:10時点

福井県では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■敦賀市
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■小浜市
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■あわら市
□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■坂井市
□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■南越前町
□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■越前町
□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■美浜町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■高浜町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■おおい町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■若狭町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m