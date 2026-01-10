TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前0時9分に、暴風雪警報を奥尻町に発表しました。また波浪警報を松前町、八雲町熊石、江差町、上ノ国町、乙部町、奥尻町、せたな町に発表しました。

檜山地方では、11日朝から11日昼前まで暴風雪に警戒してください。渡島、檜山地方では、11日朝から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■北斗市
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■松前町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■福島町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■知内町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■木古内町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■七飯町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■鹿部町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■森町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■八雲町八雲
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■八雲町熊石
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■長万部町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■江差町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■上ノ国町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■厚沢部町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■乙部町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■奥尻町
□暴風雪警報【発表】
　11日朝から11日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■今金町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■せたな町
□波浪警報【発表】
　11日朝から12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　11日にかけて注意