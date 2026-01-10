【暴風雪警報】北海道・奥尻町に発表 11日00:09時点
気象台は、午前0時9分に、暴風雪警報を奥尻町に発表しました。また波浪警報を松前町、八雲町熊石、江差町、上ノ国町、乙部町、奥尻町、せたな町に発表しました。
檜山地方では、11日朝から11日昼前まで暴風雪に警戒してください。渡島、檜山地方では、11日朝から高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■北斗市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■福島町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■知内町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■木古内町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■七飯町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■鹿部町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■森町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■八雲町八雲
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■八雲町熊石
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■長万部町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■江差町
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■上ノ国町
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■厚沢部町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■乙部町
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■奥尻町
□暴風雪警報【発表】
11日朝から11日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■今金町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■せたな町
□波浪警報【発表】
11日朝から12日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
11日にかけて注意