気象台は、午前0時9分に、暴風雪警報を奥尻町に発表しました。また波浪警報を松前町、八雲町熊石、江差町、上ノ国町、乙部町、奥尻町、せたな町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・奥尻町に発表 11日00:09時点

檜山地方では、11日朝から11日昼前まで暴風雪に警戒してください。渡島、檜山地方では、11日朝から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■函館市

□なだれ注意報

11日にかけて注意



■北斗市

□なだれ注意報

11日にかけて注意





■松前町□波浪警報【発表】11日朝から12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m□なだれ注意報11日にかけて注意■福島町□なだれ注意報11日にかけて注意■知内町□なだれ注意報11日にかけて注意■木古内町□なだれ注意報11日にかけて注意■七飯町□なだれ注意報11日にかけて注意■鹿部町□なだれ注意報11日にかけて注意■森町□なだれ注意報11日にかけて注意■八雲町八雲□なだれ注意報11日にかけて注意■八雲町熊石□波浪警報【発表】11日朝から12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m□なだれ注意報11日にかけて注意■長万部町□なだれ注意報11日にかけて注意■江差町□波浪警報【発表】11日朝から12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m□なだれ注意報11日にかけて注意■上ノ国町□波浪警報【発表】11日朝から12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m□なだれ注意報11日にかけて注意■厚沢部町□なだれ注意報11日にかけて注意■乙部町□波浪警報【発表】11日朝から12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m□なだれ注意報11日にかけて注意■奥尻町□暴風雪警報【発表】11日朝から11日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】11日朝から12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■今金町□なだれ注意報11日にかけて注意■せたな町□波浪警報【発表】11日朝から12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m□なだれ注意報11日にかけて注意