¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛÃ«Â¼°ìºÈ¡¡£µ¤«·î¤Ö¤ê¼ÂÀï¤ÇÂç³°¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·²÷¾¡¡Ö¥¿¡¼¥ó¤¬¥·¥ç¥Ü¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¾Þ¡×¤¬£±£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Ã«Â¼°ìºÈ¡Ê£´£·¡á»³¸ý¡Ë¤Ï¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤Ç£´¤«·îÆþ±¡¡£½éÆü£±£°£Ò¤ÏºòÇ¯£¸·î¤ÎÅöÃÏ¤ªËßÀï°ÊÍè¡¢Ìó£µ¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉüµ¢Àï¤ÏÂç³°ÏÈ¤«¤é¥³¥ó¥Þ£²£²¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤ÈÆâ¤ò¥°¥¤¥°¥¤¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¯¤êº¹¤·°ìÁ®¡£¥Ô¥Ã¥Èµ¢Åê¸å¤ÏÌøÀ¸ÂÙÆó¡¢ÌÚ¾ìÍºÆóÏº¤é»³¸ý»ÙÉô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£Çµ£²£Ö¤Î¶¯¹ë¤Ç¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡££±Åù¤Ï½ÐÍè²á¤®¤À¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö£±¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤¬Á°¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¹¥ÁÇÀ£¶£±¹æµ¡¤Ï·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥¿¡¼¥ó¤¬¥·¥ç¥Ü¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤âÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤À¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È¥ì¡¼¥¹´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬²ÝÂê¡£´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£