タレントの明石家さんまが１０日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。元「モーニング娘。」の生田衣梨奈が吉本興業に移籍した件に言及した。

さんまは「モーニング娘。」メンバーで番組アシスタントの櫻井梨央に向かって「生田、吉本入りよったらしいぞ」と切り出した。

生田は同ラジオにもたびたび出演しており、何度も共演しているが「何の目的で吉本来たんやろうな。笑いの勉強、一生懸命やるって言うなら、何とか手助けもしたいけど、あいつ出世欲だけやからな。『ただ売れたい』って。この番組ではそう言うてたからな」と回想。

櫻井が「本人はバラエティーをやりたいみたいで」と告げると、さんまは「バラエティーをやりたい言うてもな。どういうバラエティーをやりたいのか」とポツリ。続けて「前は久代（萌美）っていうフジテレビのアナウンサーが吉本に入って来て、俺らビックリしてんけど。『なんで吉本選んだんや』『いろいろありまして…』とか言うてたけど、今、フジにいるころより顔が明るくなってるみたいで。よかったなあ、言うて。『向上委員会』のアシスタントをやると、みんな辞めていくっていうジンクスがあるんです。なぜかですよ。なぜか」と肩を落とした。

村上ショージからは「『向上委員会』というより、さんまさんに近づくと…」と指摘されたが、さんまは「だから（ホンマでっか！？ＴＶで共演の）井上（清華）アナが辞めると俺の責任だということで。井上は『辞めない』と言うてたんでね」と苦笑いしていた。

生田は１２月末をもって「アップフロントプロモーション」との専属マネジメント契約を終了。１日に吉本の公式ＨＰで所属が発表され「テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました」とコメントしていた。