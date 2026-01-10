気象台は、午前0時5分に、暴風雪警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 11日00:05時点

庄内では、暴風雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□暴風雪警報【発表】

12日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日未明

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報

12日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日朝

予想最大波高 7m





■酒田市□暴風雪警報【発表】12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日未明風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日朝予想最大波高 7m■三川町□暴風雪警報【発表】11日昼前にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■庄内町□暴風雪警報【発表】11日昼前にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■遊佐町□暴風雪警報【発表】12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日未明風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□暴風警報□波浪警報12日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日朝予想最大波高 7m