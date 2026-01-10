TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前0時5分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 11日00:05時点

沿岸では、暴風雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報【発表】
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　予想最大波高　7m

■能代市
□暴風雪警報【発表】
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　予想最大波高　7m

■男鹿市
□暴風雪警報【発表】
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　予想最大波高　7m

■由利本荘市
□暴風雪警報【発表】
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　予想最大波高　7m

■潟上市
□暴風雪警報【発表】
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　予想最大波高　7m

■にかほ市
□暴風雪警報【発表】
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　予想最大波高　7m

■藤里町
□暴風雪警報【発表】
　11日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■三種町
□暴風雪警報【発表】
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　予想最大波高　7m

■八峰町
□暴風雪警報【発表】
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日朝
　予想最大波高　7m

■五城目町
□暴風雪警報【発表】
　11日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■八郎潟町
□暴風雪警報【発表】
　11日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■井川町
□暴風雪警報【発表】
　11日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大潟村
□暴風雪警報【発表】
　11日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□暴風警報