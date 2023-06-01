¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¤Î¥¢¥½¥Ó¥Ð¡ª¡×¹¾²¼ÚçÍü¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤Ê¤É¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Î¥°¥é¥Ó¥¢°ìµó¸ø³«
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¤Î¥¢¥½¥Ó¥Ð¡ª¤â¤·¥ß¥¹¥Þ¥¬¤¬¥á¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤é! 2025¡×¤è¤ê¹¾²¼ÚçÍü¤µ¤ó
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏÆ±¼Ò¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¤Î¥¢¥½¥Ó¥Ð¡ª¤â¤·¥ß¥¹¥Þ¥¬¤¬¥á¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤é! 2025¡×¡¢¡Ö½µ´©¡ª¥Ï¥í¥×¥í¼Ì¿¿´Û¡×¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬OG¡ß½µËö¤Î¥è¥Õ¥«¥·¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¤Î¥¢¥½¥Ó¥Ð¡ª¤â¤·¥ß¥¹¥Þ¥¬¤¬¥á¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤é! 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¾²¼ÚçÍü¤µ¤ó¤¬²«¿§¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö½µ´©¡ª¥Ï¥í¥×¥í¼Ì¿¿´Û¡×¤Ç¤Ï¥íー¥¸ー¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¤Î¾åÂ¼ÎïºÚ¤µ¤ó¤¬¡¢±ØÅÁ¥â¥Áー¥Õ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬OG¡ß½µËö¤Î¥è¥Õ¥«¥·¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºéÅÄ¤æ¤Ê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¡ª¥Ï¥í¥×¥í¼Ì¿¿´Û¡×¤è¤ê¾åÂ¼ÎïºÚ¤µ¤ó
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬OG¡ß½µËö¤Î¥è¥Õ¥«¥·¡×¤è¤êºéÅÄ¤æ¤Ê¤µ¤ó
(C)À¾Â¼ ¹¯¡¿¥ä¥ó¥Þ¥¬Web
